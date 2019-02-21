В России американского инвестора посадили в одну камеру с несостоявшимся убийцей

Основателю и управляющему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви предъявлено обвинение в мошенническом хищении 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный». Об этом ТАСС сообщил источник в следственных органах.

Деяния обвиняемого квалифицированы по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Обвинение планируется предъявить остальным фигурантам дела.

Калви поместили в одну камеру с обвиняемым в покушении на жизнь судьи, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. Он указал, что это нарушение регламента ФСИН: обвиняемые в экономических преступлениях должны содержаться отдельно от обвиняемых в насильственных преступлениях.

Американец сидит в восьмиместной камере, а другой фигурант дела Baring Vostok — француз Филипп Дельпаль — в четырехместной, в которой вместе с ним находятся двое заключенных. Там есть холодильник, телевизор и изолированный санузел.

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У обоих иностранцев сложились хорошие отношения с сокамерниками. Ни Калви, ни Дельпаль не жалуются на условия содержания. Впрочем, общественники указали, что Калви не выдали второй матрас, который необходим ему из-за проблем в спине.

20 февраля члены ОНК сообщили о камерах без удобств, в которых находятся четверо фигурантов дела Baring Vostok.

По версии следствия, «Первое коллекторское бюро» (ПКБ), фактически принадлежащее основателю Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви, взяло 2,5 миллиарда рублей в кредит у банка «Восточный», а в феврале 2017 года вернуло его акциями другой компании, оцененными в три миллиарда рублей. Однако следствие считает, что эта сумма значительно завышена: в материалах дела есть заключение, что в момент передачи ценных бумаг их стоимость составляла 600 тысяч рублей.

15 февраля Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров Baring Vostok Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, гендиректора «ПКБ» Максима Владимирова, советника председателя правления «Норвик Банка» Алексея Кордичева. 16 февраля под стражу взяли Калви.

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