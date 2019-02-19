За арестованного в Москве инвестора из США заступились на высшем уровне

За основателя и основного владельца инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви заступились ведущие бизнес-ассоциации, они обратились напрямую к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину с просьбой изменить меру пресечения американскому инвестору. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексиса Родзянко.

«Мы подписали письмо, адресованное Бастрыкину, где мы просим поменять меру пресечения с уголовной на гражданскую, отпустить человека по поручительству», — приводит ТАСС слова Родзянко.

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Помимо AmCham под обращением подписались Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), Российско-Германская внешнеторговая палата, Франко-российская торгово-промышленная плата (CCIFR), а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Обращение к главе СКР было подписано по итогам заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям РСПП в Москве.

Арест Майкла Калви уже негативно сказался на российской экономике. Фондовый рынок находится под давлением, а эксперты утверждают, что дело Baring Vostok — это новый удар по инвестиционному климату страны. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя решение суда обратил внимание на то, что оно противоречит требованию президента России о смягчении ответственности по экономическим статьям.

Майкл Калви и еще шесть топ-менеджеров Baring Vostok были арестованы на два месяца по решению Басманного суда. Их обвиняют в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей.

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