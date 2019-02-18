Российский банкир объяснил претензии к арестованному американскому инвестору

Акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов, написавший заявление на основателя инвестфонда Baring Vostok Capital Partners Майкла Калви, объяснил суть своих претензий к гражданину США. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По словам Юсупова, вопросы к Калви появились у него после сделки по передаче 59,9 процента акций люксембургской компании IFTG банку «Восточный». Так был погашен долг в 2,5 миллиарда рублей перед банком другой компании — «Первого коллекторского бюро» (ПКБ). Конечным акционером обеих являлся Baring Vostok.

В 2017 году сделка не вызвала подозрений Юсупова, однако впоследствии он выяснил, что акции предусматривали ряд ограничений. В частности, по ним был установлен лимит на выплату дивидендов, который составлял «несколько тысяч долларов».

Из-за этого акционер «Восточного» обратился в правоохранительные органы. По версии Юсупова, именно из-за этих ограничений стоимость переданного пакета акций оценивается в 600 тысяч рублей, что гораздо ниже 2,5 миллиарда, которые составлял долг. Эта позиция была озвучена в суде при избрании меры пресечения в отношении Калви и еще шестерых сотрудников Baring Vostok.

Сам Калви утверждал, что такие ограничения действительно прежде были предусмотрены в уставе IFTG вследствие технической ошибки, но в дальнейшем были исправлены. Поэтому рыночная цена пакета гораздо выше 600 тысяч рублей.

Настоящей причиной своего преследования Калви называл корпоративный конфликт вокруг выкупа дополнительного выпуска акций «Восточного», а также обвинений его миноритарного акционера Артема Аветисяна в хищении активов кредитной организации, из-за чего банк и Baring Vostok разбираются в Лондонском суде.

15 февраля Калви и его коллеги были арестованы Басманным судом на два месяца. Им вменяется мошенничество.

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