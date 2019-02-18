Арест американского инвестора ударил по экономике России

Основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож выступил в защиту американского инвестора Майкла Калви, арестованного по делу о мошенничестве, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мне трудно представить, чтобы Майкл, да и вообще кто-то из «Беринга» (инвестиционный фонд Baring Vostok Capital Partners, основанный Калви) делал что-то неприличное или незаконное», — отметил Волож.

По его словам, при инвестировании в российские компании фонд и его руководство действовали «четко, но очень корректно и только в рамках корпоративного права». При этом Baring Vostok никогда не стремился получать контроль в компаниях, в акции которых инвестировал, добавил Волож.

В начале 2000-х годов сделка по покупке акций «Яндекса» стала одной из крупнейших в истории инвестфонда. Baring Vostok продал свою долю в 2012 году. Волож называет эту сделку «посаженным зернышком, которое принесло потрясающие плоды».

Основатель «Яндекса» стал не первым крупным бизнесменом, выступившим в защиту Калви. Ранее владелец Тинькофф банка Олег Тиньков назвал его самым профессиональным и честным инвестором в Россию, глава Сбербанка Герман Греф — порядочным и честным человеком, много сделавшим для привлечения инвестиций в страну, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев — человеком с очень хорошей репутацией.

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Аналитик Альфа-банка Наталия Орлова отметила, что новость об уголовном преследовании Калви негативно скажется на инвестиционном климате России. «Делать анализ рынка, в котором динамика определяется не экономическими новостями и не темпом экономического роста, а новостями, связанными с судебными процессами или действиями силовых структур — крайне сложно сложился, всем, кто работает с Россией, известен – отчасти за это они получают премию за риск», — отметила Орлова, которую цитирует Frank RG.

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что инвестиции в российские проекты теперь будут обходиться дороже для тех, кто их привлекает: «Россия, как и любая страна имеет свою специфику и решение проблем тоже имеет свою специфику. И инвестклимат, который здесь сложился, всем, кто работает с Россией, известен — отчасти за это они получают премию за риск». Однако он допускает, что дело в отношении Калви не сильно скажется на инвестиционной привлекательности российского рынка, поскольку иностранные фонды ориентируются в первую очередь на макроэкономическую ситуацию в стране, «а она в России лучше, чем на большинстве развивающихся рынков».

В ходе торговой сессии 18 февраля индекс Московской биржи опустился на 1,15 процента — до 2462,91 пункта. Наибольшее влияние оказало случившееся еще 15 февраля падение акций «Яндекса» — компании, в которую инвестировал фонд Калви (на восемь процентов — до 2148 рублей) и Сбербанка (на 8,2 процента — до 201,7 рубля).

Майкл Калви и еще шесть руководителей Baring Vostok были арестованы Басманным судом на два месяца по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, Калви намеренно сильно занизил стоимость акций своей компании IFTG, которыми расплатился с банком «Восточный» по кредиту в адрес другого своего предприятия — Первого коллекторского бюро (ПКБ). Калви оценивали их в 2,5 миллиарда рублей. Следствие уверено, что они стоили не больше 600 тысяч.

Сам инвестор называет свое преследование результатом недобросовестного поведения партнеров в рамках корпоративного конфликта вокруг «Восточного». По его словам, руководство банка действовало в интересах его миноритарного акционера Артема Аветисяна, опасавшего размывания своей доли в результате допэмиссии.

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