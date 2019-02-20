В России инвесторов посадили в камеры без удобств

Четверых топ-менеджеров инвестиционной компании Baring Vostok, арестованных по делу о мошенничестве, поместили в московский СИЗО №4, известный как «Медведь», передает «Интерфакс».

Их уже перевели из карантина в четырехместные камеры. Они сидят отдельно друг от друга, с сокамерниками, подозреваемыми в мошенничестве и краже, сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

По его словам, топ-менеджеры не жалуются на условия содержания, однако он отметил, что у Вагана Абгаряна и Ивана Зюзина в камерах нет холодильников, а у последнего нет еще и телевизора.

Члены ОНК попросили администрацию изолятора обеспечить арестантов бытовой техникой, а также взять на контроль состояние здоровья Максима Владимирова и Абгаряна, у которых имеются хронические заболевания.

Зюзин сообщил общественникам, что следователь отказал ему в свидании с женой. Мельников отметил, что это распространенная практика оказания давления на подозреваемого. У Зюзина четверо детей, младшему нет и года, добавил представитель ОНК.

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По версии следствия, «Первое коллекторское бюро» (ПКБ), фактически принадлежащее основателю Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви, взяло 2,5 миллиарда рублей в кредит у банка «Восточный», а в феврале 2017 года вернуло его акциями другой компании, оцененными в три миллиарда рублей. Однако следствие считает, что эта сумма значительно завышена: в материалах дела есть заключение, что в момент передачи ценных бумаг их стоимость составляла 600 тысяч рублей.

15 февраля Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров Baring Vostok Вагана Абгаряна, Ивана Зюзина, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, гендиректора «ПКБ» Максима Владимирова, советника председателя правления «Норвик Банка» Алексея Кордичева. 16 февраля под стражу взяли Калви.

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