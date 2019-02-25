Путина попросили проконтролировать дело арестованного американского инвестора

Инвестиционный фонд Baring Vostok написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой взять расследование уголовного дела против основателя фонда Майкла Калви и его сотрудников под личный контроль. Обращение опубликовано на сайте Baring Vostok.

Суд, избравший Калви и еще пятерым сотрудникам фонда меру пресечения в виде ареста, нарушил сложившуюся в России правоприменительную практику, говорится в письме. Она позволяла избежать давления на бизнес в рамках корпоративных конфликтов.

Обвинение Калви было предъявлено как раз на фоне корпоративного спора между Baring Vostok и банком «Восточный», в котором фонду принадлежит контрольный пакет акций. В письме говорится, что руководство фонда рассчитывает на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство и просит Путина поспособствовать ему.

Гражданин США Майкл Калви, основатель старейшего и одного из самых крупных на российском рынке инвестфондов Baring Vostok, был арестован в середине февраля по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, он уговорил руководство банка «Восточный» принять в счет погашения долга Первого коллекторского бюро (ПКБ) акции компании IFTG стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Следователи считают, что реальная рыночная цена бумаг составляла 600 тысяч рублей. Сам Калви и другие фигуранты дела отрицают обвинения.

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