Россия начала расплачиваться за помощь Венесуэле

Международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили членство российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка из-за его связи с Каракасом. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Приостановка членства повлекла за собой блокировку карт Visa и MasterCard, выпущенных банком, как на территории России, так и за границей. Кроме того, их больше не будут принимать в кассах и банкоматах Еврофинанс Моснарбанка.

Кредитная организация намерена в ближайшее время заменить карты своих клиентов на карты российской платежной системы «Мир».

Еврофинанс Моснарбанк создан в 2003 году в результате слияния двух ориентированных на зарубежные рынки банков: «Еврофинанса» и Моснарбанка. В настоящее время, согласно данным на сайте банка, его основными акционерами являются государственный фонд Венесуэлы Fonden (49,9 процента), Газпромбанк (20 процентов), кипрская компания ITC Consultants (девять процентов) и ВТБ (7,9 процента).

Осенью прошлого года агентство Bloomberg писало о том, что Еврофинанс Моснарбанк помогает Каракасу обходить западные санкции через открытые в нем счета: через них якобы оплачиваются импортируемые Венесуэлой товары и поступают деньги за поставленные за рубеж. 12 марта эту версию подтвердил госсекретарь США Майк Помпео, что стало поводом для включения Еврофинанс Моснарбанка в американский санкционный список.

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