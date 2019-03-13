США начнут бороться с Россией по-новому

В США создано специальное ведомство, направленное на борьбу с финансовыми преступлениями в России, сообщается на сайте Минфина, которому оно подчиняется.

Подразделение стало одним из шести, вошедших в состав Управления Минфина по борьбе с терроризмом и финансовой разведке (TFI). Остальные будут отвечать за Северную Корею, Иран, «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация), виртуальные валюты, а также за права человека и коррупцию.

«Эти подразделения объединяют экспертов TFI, обеспечивая надлежащее взаимодействие наших инструментов и полномочий для достижения стратегических и тактических целей», — приводятся слова замминистра финансов по финансовой разведке и противодействию терроризму Сигал Манделкер.

Также она отметила, что Вашингтон будет взаимодействовать с властями Кипра и других офшорных юрисдикций, чтобы вместе с ними бороться с «незаконным перемещением денежных средств, в том числе из России».

До сих пор в США не было финансовых ведомств, которые отвечали бы за конкретные направления и страны, в том числе за Россию. Законопроекты о введении санкций в отношении России разрабатывались отдельными конгрессменами.

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