США ввели санкции против России за помощь Венесуэле

США ввели санкции против российского банка «Еврофинанс Моснарбанк» в связи с его сделками с венесуэльской государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американский Минфин.

Отмечается, что «Еврофинанс Моснарбанк» является «спасательным тросом» для режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чьи сторонники якобы используют PDVSA для отмывания денег.

Американский министр финансов Стивен Мнучин подчеркнул, что Вашингтон будет и дальше принимать меры против иностранных финансовых институтов, которые поддерживают нелегитимный режим Мадуро, внося вклад «в экономический коллапс и гуманитарный кризис, причиняющий страдания народу Венесуэлы».

Ранее Bloomberg писал, что Венесуэла научилась обходить международные санкции при помощи совместного с Россией банка — «Еврофинанс Моснарбанк». По данным издания, правительство и крупные компании южноамериканской страны совершают платежи именно через него.

Банк был создан во время президентства Уго Чавеса, принадлежит Москве и Каракасу на паритетных началах и не попал под санкции, наложенные на обе страны.

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