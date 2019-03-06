Определено будущее венесуэльских денег в России

Счета венесуэльских компаний в России переведут в банк «Российская финансовая корпорация» (РФК). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

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Соответствующее решение было принято после консультации российских властей и венесуэльской стороны и бизнеса.

«РФК станет базовым банком для обслуживания всех венесуэльских предприятий, прежде всего, речь идет о PDVSA», — приводит агентство слова собеседника. Другие подробности соглашения не сообщаются.

«Российская финансовая корпорация» находится в санкционном листе США.

В конце февраля правительство Мадуро поручило руководителям 50 местных компаний открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии. Минфин Венесуэлы планировал проводить семинары, на которых менеджеров научат открывать иностранные счета.

Ранее сообщалось о том, что Газпромбанк заморозил счета государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA из-за риска введения США санкций. Позднее компания опровергла эту информацию.

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