США заморозили счета и собственность Венесуэлы

Оппозиционно настроенные венесуэльские дипломаты смогли добиться от Вашингтона заморозки счетов и собственности Боливарианской республики в США. Об этом заявил советник посольства Густаво Маркано, передает РИА Новости.

«В США есть много собственности, нам удалось защитить эти активы, чтобы они оставались собственностью республики. Также были защищены банковские счета посольства и разных консульств Венесуэлы в США. Эти деньги наркорежим уже не сможет использовать, они заморожены», — сказал он.

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Дипломат уточнил, что в настоящий момент у Венесуэлы имеются восемь объектов собственности — пять в Вашингтоне и три в Нью-Йорке. Единственным органом власти, который сможет заморозить эти активы, является Национальная ассамблея, и даже у оппозиции «нет ключей для доступа к зданиям».

Маркано расказал, что дипломаты, подчиняющиеся правительству Николаса Мадуро, ранее прекратили работу, закрыли все офисы и разобрали оборудование.

19 февраля президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльским военным и чиновникам возможной «потерей всего», если они не примут предложение об амнистии лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В случае отказа, пообещал американский лидер, у них не будет безопасного пристанища или легкого выхода.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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