Венесуэла отказалась просить у России военную помощь

Венесуэла не намерена просить у России военную помощь, а также опровергает поставку гуманитарной помощи. Об этом сообщил РИА Новости замглавы венесуэльского МИД Иван Хиль Пинто.

По его словам, ситуация в стране не требует гуманитарных поставок, а с Россией заключены соглашения на закупку лекарств, продуктов и технологий. Он указал, что Каракас не может сотрудничать в вопросе технологий с США и Европой, а потому сотрудничает с дружественными Россией и Китаем.

«Есть снабжение товарами первой необходимости, мы покупаем эти товары, так как они лучшие поставщики. Они не закрыли возможности поставки своих товаров», — пояснил Пинто.

Замглавы МИД также указал, что у Венесуэлы «нет необходимости в какой бы то ни было военной поддержке, потому что мы полностью готовы гарантировать мир нашему народу».

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20 февраля сообщалось, что Россия поставила Венесуэле помощь в виде медикаментов и оборудования по линии Всемирной организации здравоохранения. Груз прибыл в столичный аэропорт.

10 февраля в Колумбию прибыл первый американский самолет с продуктами и медикаментами для венесуэльцев. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что груз отравлен, и заблокировал его доставку.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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