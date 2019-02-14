Мадуро заподозрил США в отравлении гуманитарной помощи

Избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в интервью телеканалу Euronews, что гуманитарная помощь из США отравлена и непригодна к употреблению.

По словам Мадуро, его источники в Колумбии сообщают, что прибывший туда груз испорчен и заражен. «Продукты полны канцерогенных химических элементов, они не прошли необходимый контроль, что привело к ряду случаев пищевого отравления в самой Колумбии», — сказал президент.

Мадуро считает, что США и оппозиция Венесуэлы предоставляют населению гуманитарную помощь, чтобы унизить страну. Он пояснил, что заблокировал доставку груза в республику, поскольку опасается отравления.

Мадуро настаивает на том, что его стране не нужна помощь других государств. По его словам, Венесуэла может сама о себе позаботиться, однако США заблокировали 10 миллиардов долларов, принадлежащих стране, и лишили ее возможности использовать эти средства на благо народа.

Материалы по теме Наследие команданте Чавеса Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции

10 февраля первая партия гуманитарной помощи для граждан Венесуэлы прибыла в город Кукута в Колумбии. США направили венесуэльцам медикаменты и высокобелковую пищу в ответ на просьбу самопровозглашенного временного президента страны Хуана Гуайдо. Мадуро приказал военным заблокировать границу с Колумбией, чтобы грузовики с гуманитарной помощью не смогли ее пересечь.

Лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом 23 января. В это время в Венесуэле проходили массовые протесты. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и большинство латиноамериканских, признал его легитимным главой государства. Россия объявила о поддержке Мадуро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



