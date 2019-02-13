Мадуро нашел расистов в Белом доме

Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что кризис в его стране организовала «группа ультраправых экстремистов», управляющая США. Он рассказал об этом в интервью BBC News.

«Это политическая война, развязанная империей Соединенных Штатов в интересах правящей группы ультраправых, ку-клукс-клана, управляющего Белым дом, с целью захватить Венесуэлу», — заявил Мадуро. Он добавил, что надеется, «что эта группа экстремистов будет повержена силой мирового общественного мнения».

Отвечая на вопрос о гуманитарной помощи США, которую он запретил к ввозу в Венесуэлу, Мадуро сказал, что эта мера — лишь способ оправдать американскую интервенцию.

Материалы по теме Пламя революции Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его

Последние годы экономика Венесуэлы переживает самый тяжелый кризис в своей истории. В стране не хватает лекарств, еды и основных бытовых товаров, более двух миллионов человек бежало в другие государства именно по экономическим причинам.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов в крупных городах лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и большинство латиноамериканских стран, признал его легитимным главой государства. Россия, Иран, Мексика и Турция объявили о поддержке Мадуро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!