США прислали гуманитарную помощь Венесуэле

Первая партия гуманитарной помощи США гражданам Венесуэлы прибыла в город Кукута в Колумбии. Об этом сообщает Twitter Государственного департамента Соединенных Штатов.

— Department of State (@StateDept) 10 февраля 2019, 03:52

«Соединенные Штаты с гордостью сообщают о прибытии первой партии гуманитарных грузов для народа Венесуэлы в Кукуту в Колумбии. Мы продолжим работать с Хуаном Гуайдо и нашими партнерами, чтобы помочь венесуэльцам в беде», — говорится в сообщении.

Как сообщает Reuters, США направили медикаменты и высокобелковую пищу венесуэльцам на прошлой неделе — их об этом попросил самопровозглашенный временный президент страны Хуан Гуайдо. Действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро приказал военным заблокировать границу с Колумбией, чтобы грузовики с гуманитарной помощью не смогли ее пересечь.

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На территории Колумбии, по данным The World Bank, находится по меньшей мере 1,2 миллиона граждан Венесуэлы. Они уехали из страны из-за дефицита лекарств и еды.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов населения лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и большинство латиноамериканских, признал его легитимным главой государства. Россия объявила о поддержке Мадуро, позднее его в телефонном разговоре поддержал и российский лидер Владимир Путин.

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