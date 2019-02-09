Гуайдо допустил возможность вторжения иностранных военных в Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, допустил возможность иностранной интервенции для государственного переворота. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

Как сказал Гуайдо, для ухода с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро может потребоваться «достаточное давление», наиболее эффективным вариантом которого может стать военное вторжение. «Правда, эта не та форма, на которую мы надеемся и рассчитываем», — отметил он.

По мнению лидера оппозиции, Мадуро не уйдет самовольно «после того, как он прибрал к рукам конституцию и правит только с помощью запугиваний и обещаний».

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Россию и другие страны признать Гуайдо и Национальную ассамблею. Он также призвал страны-экспортеры венесуэльской нефти не допускать, чтобы платежи за поставки нефти поступали администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января. Его сразу признали США, позже — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция, и Белоруссия поддержали Мадуро.

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