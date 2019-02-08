Мадуро предложили уехать к друзьям в Россию

Венесуэльскому президенту Николасу Мадуро следует покинуть страну и передать власть переходному правительству. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, передает The Washington Post.

По его словам, ни на какое конкретное государство для Мадуро Вашингтон не указывает. В то же время Абрамс напомнил, что у венесуэльца «есть друзья» на Кубе и в России. Спецпредставитель также сообщил журналистам, что есть и другие страны, которые готовы принять у себя президента, если он согласится уйти с поста.

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Кроме того, Абрамс рассказал, что США отозвали визы у ряда членов Конституционной ассамблеи — законодательного органа, созданного Мадуро и поддерживающего его. Их имена не называются.

Эллиот Абрамс стал спецпредставителем после того, как США признали лидера венесуэльской оппозиции и спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом республики.

Ранее в Вашингтоне уже советовали Николасу Мадуро бежать из страны.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Ряд стран, включая США, многие государства ЕС и большинство латиноамериканских, признал его легитимным главой государства. Россия объявила о поддержке Мадуро, позднее его в телефонном разговоре поддержал и российский лидер Владимир Путин.

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