Россия рассказала о подготовке военного вторжения США в Венесуэлу

США уже приняли решение о военном вмешательстве в дела Венесуэлы. Такое заявление сделали в российском МИД, передает «Интерфакс».

По словам представителя ведомства Марии Захаровой, американской стороной «ведется детальная проработка вопросов всестороннего, в том числе логистического, обеспечения силового варианта смены власти в Венесуэле».

Она отметила, что на границе с Венесуэлой, куда недавно прибывали американские военные, создается единый командный пункт. Это связано с подготовкой США к проведению «так называемой гуманитарной операции или, если называть вещи своими именами, просто — гуманитарной интервенции».

США также подстрекают венесуэльских военных выступить на стороне провозгласившего себя временным президентом страны Хуана Гуайдо, отметила Захарова. «В Вашингтоне договорились до прямых угроз санкциями венесуэльским военным, сохраняющим верность законному правительству», — заявила она, передает РИА Новости.

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6 февраля сообщалось, что в одном из аэропортов Венесуэлы было обнаружено оружие из США. Всего было изъято 19 винтовок, 118 магазинов для винтовок, четыре ремня для винтовок, три прицела, 90 радиоантенн и шесть телефонов.

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отправки войск в Венесуэлу. До этого в Вашингтоне посоветовали избранному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро бежать из страны.

В Венесуэле продолжается борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали такие страны, как Россия, Италия, Турция и Иран. Оппозицию поддержали США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия.

Ряд европейских стран также официально признал Гуайдо временным президентом страны. О таком решении уже сообщили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. Венесуэла пообещала пересмотреть свои отношения с этими государствами.

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