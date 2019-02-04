Венесуэла ответит признавшим Гуайдо странам ЕС

Венесуэла пересмотрит свои отношения с государствами Европейского союза, которые признали лидера венесуэльской оппозиции и спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом. Об этом говорится в заявлении правительства страны, передает Reuters.

Каракас «самым решительным образом отвергает решение, принятое некоторыми европейскими» странами. В заявлении отмечается, что таким образом Евросоюз подчиняется стратегии администрации США по свержению легитимного правительства президента Николаса Мадуро.

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Ранее 4 февраля ряд европейских стран признал Гуайдо временным президентом страны. О таком решении уже сообщили Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония. Сделали они это по истечении восьмидневного ультиматума Мадуро, в котором от него потребовали объявить о проведении новых президентских выборов до 3 февраля.

В то же время поддержать Гуайдо отказалась Италия.

2 февраля сообщалось, что Мадуро согласился провести досрочные выборы в Национальную ассамблею.

Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января. Его сразу признали США, позже — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция, и Белоруссия поддержали Мадуро.

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