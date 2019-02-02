Мадуро согласился на досрочные выборы в парламент

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о желании провести досрочные выборы в Национальную ассамблею. Его слова на митинге в Каракасе передает РИА Новости.

«Национальное учредительное собрание имеет в своей повестке дня оценку призыва к досрочным парламентским выборам в этом году. Чтобы легитимизировать законодательную власть в стране, и чтобы это решил народ. Давайте пойдем на выборы», — сказал он.

Мадуро также призвал своих политических соперников прекратить помогать «государственному перевороту, который уже провалился», а также «призывать к войне».

Ранее генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом страны. Родригес назвал действующего президента страны Николаса Мадуро диктатором и призвал военных «не поворачиваться спиной к народу Венесуэлы».

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его сразу признали США, а позднее — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.

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