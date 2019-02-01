В Европе отказались признавать Гуайдо президентом Венесуэлы

Рим не признает оппозиционера Хуана Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы. Об этом в эфире Tg2000 заявил замминистра иностранных дел Италии Манлио ди Стефано.

По его словам, Италия выступает против того факта, что страна или группа стран могут определять внутреннюю политику другой страны. «Это называется принцип невмешательства и признается ООН», — отметил дипломат.

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Ди Стефано добавил, что наиболее важно сейчас предотвратить войну в латиноамериканской стране. «Это та же ошибка, которая была допущена в Ливии и сегодня признана всеми», — резюмировал он.

31 января Европейский парламент одобрил резолюцию, признающую лидера оппозиции Венесуэлы и спикера парламента Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Указывается, что ЕП полностью поддерживает Национальное собрание (парламент) как единственный законный демократический орган Венесуэлы.

Ранее 1 февраля советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал лидеру Венесуэлы покинуть страну. В своем Twitter он написал, что Николасу Мадуро и его высшим советникам стоит воспользоваться обещанной Гуайдо амнистией и провести остаток дней «где-нибудь на милом побережье подальше от Венесуэлы».

В Венесуэле идет борьба между избранным президентом Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, объявившим себя главой государства 23 января. Мадуро поддержали такие страны, как Россия, Иран и Турция; Гуайдо — США, признавшие его легитимным президентом, Канада и несколько государств Латинской Америки. Китай также поддержал позицию России, проголосовав в Совбезе ООН против предложенной Вашингтоном повестки, по которой США призвали поддержать парламент Венесуэлы, во главе которого стоит Гуайдо.

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