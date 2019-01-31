Европарламент назвал Гуайдо президентом Венесуэлы

Европейский парламент (ЕП) одобрил резолюцию, признающую лидера оппозиции Венесуэлы и спикера парламента Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Решение было принято в четверг, 31 января, на пленарном заседании.

«Европарламент проголосовал за признание Гуайдо легитимным президентом страны», — заявил глава ЕП Антонио Таяни, передает ТАСС.

За признание оппозиционера законным главой государства проголосовали 439 парламентариев. Против высказались 104 человека, еще 88 воздержались.

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В документе также содержится призыв к странам-членам Евросоюза признать Гуайдо президентом Венесуэлы. Отмечается, что это решение необходимо «до тех пор, пока не будут проведены новые свободные, прозрачные и заслуживающие доверия президентские выборы для восстановления демократии».

Указывается, что ЕП полностью поддерживает Национальное собрание как единственный законный демократический орган Венесуэлы. Отмечается, что в стране необходимо восстановить его полномочия и уважать его решения, а также права и безопасность его членов.

Европарламент также осудил насилие и репрессии в Венесуэле, потребовал от властей прекратить нарушения прав населения и привлечь виновных к ответственности.

23 января на фоне массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал действующего президента Николаса Мадуро сложить с себя полномочия и провести новые выборы. В его поддержку высказались США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.

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