Гуайдо снова рассказал о тайных переговорах с военными

Лидер оппозиции Венесуэлы и спикер парламента Хуан Гуайдо, объявивший себя временным главой государства, рассказал о тайных встречах с венесуэльскими военными. Об этом он рассказал в издании The New York Times.

По словам Гуайдо, оппозиция тайно встречалась с представителями армии и сил безопасности Венесуэлы. «Мы предложили амнистию всем, кто признан невиновным в преступлениях против человечности», — заявил он.

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Оппозиционный лидер отметил, что военная поддержка является решающей силой в процессе смены власти. Большинство военнослужащих согласны с тем, что тяготы, с которыми недавно столкнулась страна, неоправданны, добавил он.

28 января Гуайдо уже сообщал о том, что ведет тайные переговоры с военными и чиновниками для отстранения Мадуро. Позже США призвали военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции.

23 января на фоне массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал Мадуро сложить с себя полномочия и провести новые выборы. В его поддержку высказались США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.

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