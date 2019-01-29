Мир
 
Последние новости
Вынужденных коррупционеров освободят от наказания
Перуанец из «Локомотива» вспомнил о «страшном времени»
Российский ядерный «Сармат» пересчитали в жизнях американцев
Из России в Венесуэлу отправился самолет без пассажиров
Умер член ГКЧП Александр Тизяков
Кличко госпитализировали в Австрии
Подозреваемый в сожжении заживо московского школьника арестован
Голливудская актриса появилась на красной дорожке в неподобающем виде
Массовая гибель туристов на Мальдивах заставила власти принять меры
Новости партнеров

США призвали армию Венесуэлы перейти на сторону оппозиции

Перейти в «Мою Ленту»

США призывают военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. Об этом заявил советник президента США по национальное безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

«Мы призываем всех военных и силы безопасности Венесуэлы признать мирный, демократический и конституционный переход власти», — сказал он в ходе брифинга для журналистов.

Болтон привел в качестве примера для подражания военного атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне полковника Хосе Луиса Сильву. Тот 27 января разорвал отношения с избранным президентом Николасом Мадуро и признал главой латиноамериканской страны оппозиционера Гуайдо.

28 января Гуайдо признался, что ведет тайные переговоры с военными и чиновниками для отстранения Мадуро. По его словам, это «деликатный вопрос, связанный с личной безопасностью».

26 января сообщалось, что США несколько недель разрабатывали секретный план по поддержке венесуэльской оппозиции. Отмечалось, что спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом после звонка американского вице-президента Майка Пенса, обещавшего ему признание Вашингтона.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о тайных переговорах с военными для отстранения Мадуро
Военный атташе Венесуэлы в США разорвал отношения с Мадуро
Другие материалы рубрики
Мир00:0228 января

Демоны Венесуэлы

Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро
20:1428 января

Пентагон признал отставание в кибербезопасности

14:5328 января

Оппонент Мадуро призвал британцев придержать золото Венесуэлы

19:2328 января

В ОАЭ все премии за продвижение гендерного равенства выиграли мужчины

Мир00:0326 января

Ненасытный дядюшка

Он развращал детей и сел в тюрьму на всю жизнь. Но тысячи людей считают его пророком бога
18:0028 января

Пророссийские и проиранские союзники Асада рассорились

18:3628 января

Американцы разуверились в политике Трампа

14:5827 января

В Японии неизвестные пообещали отравить лекарства и продукты

Мир00:0225 января

Пламя революции

Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его
17:2928 января

Стало известно место встречи Трампа и Ким Чен Ына

17:1028 января

Макрон подсчитал жертв протестов во Франции

16:3726 января

Борющаяся с протестами Франция поддержала протест в Венесуэле

Россия
Дорога жизни
Она спасла от смерти сотни тысяч людей в блокадном Ленинграде
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
«Не помогает даже стройное тело»
Россиянки пытаются изменить себя. Но новая внешность не приносит им счастья
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Российский полицейский четыре часа блуждал по тайге ради голодающих отшельников
Петербург оказался на грани эпидемии
Все материалы
Мир
Демоны Венесуэлы
Они обещали защищать людей от беспредела властей. А теперь бьют их, чтобы те любили Мадуро
Пентагон признал отставание в кибербезопасности
В ОАЭ все премии за продвижение гендерного равенства выиграли мужчины
Пророссийские и проиранские союзники Асада рассорились
Американцы разуверились в политике Трампа
Пламя революции
Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его
Стало известно место встречи Трампа и Ким Чен Ына
Все материалы
Бывший СССР
Шариат в движении
Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель — исламское государство
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Транзит из Поднебесной
Прибалтийские соседи России пытаются разбогатеть на мощи Китая. Получится ли?
На Украине усомнились в существовании россиян
Шарий приготовил «веселую» провокацию для Порошенко
На Украине рассказали о самых богатых на проституток регионах
Раскрыты подробности нового мирного плана по Донбассу
Все материалы
Экономика
Дорогая бедность
Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить
Porsche ускорит смерть Tesla
Россиян начнут штрафовать за отказ ставить счетчики на газ
Медведев пожаловался на «палки в колесах» при создании новейшего самолета
Россияне станут лучше есть
Назван главный риск для курса рубля
На заводе винто-рулевых колонок «Сапфир» завершены строительные работы
Все материалы
Силовые структуры
В Третьяковке украли картину на глазах у посетителей
Дерзкий вор сорвал со стены пейзаж Куинджи, вышел на улицу и скрылся
Анастасия Вашукевич«С тобой могут сделать все, что угодно»
Настя Рыбка — про мечты о колбасе, ужасах тайской тюрьмы и кознях врагов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Похитителем крымского пейзажа из Третьяковки оказался крымчанин
Подозреваемый в краже картины из Третьяковки захотел «освежить память»
Крымчанина арестовали за осквернение памятника «Вежливым людям»
Задержание похитителя картины из Третьяковки попало на видео
Все материалы
Наука и техника
Жертвы блокады Ленинграда, 1943 год «Мы никогда не узнаем истинное число жертв»
Почему советская власть пыталась забыть о блокаде Ленинграда
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
На прогиб
Xiaomi, Samsung, Motorola и даже Apple. Кто и зачем пытается сделать гнущийся телефон
В Арктике заметили появление древних организмов
Смертельно опасные гены охватили всю Землю
У «безоружного» разбившегося Ту-22М3 заметили ракету X-22
Предсказано более быстрое наступление глобальной катастрофы
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко и Райан БэйдерФедорино горе
Американец уложил Емельяненко первым же ударом. Бой продлился 34 секунды
«Зенит» купил украинца
Адвокат рассказал о состоянии Кокорина и заговорил о его инвалидности
Неймару предрекли остаток сезона без футбола
Вратарь забил рукой и напал на отменившего гол судью
Федор Емельяненко опечалил Кадырова
Смолов покаялся за незабитый пенальти в четвертьфинале чемпионата мира
Все материалы
Культура
«Она была намного круче, чем вы предполагали»
Почему мужчины проиграли Клеопатре и Агате Кристи
Средневековые страсти
Разбой, смерть и однополая любовь: что почитать в конце месяца
Голые и знаменитые
Он снимал звезд всю свою жизнь и сумел обнажить их суть
Обидчиков андрогинного участника «Евровидения» накажут за расизм и гомофобию
Фильм про маньяка Теда Банди раскритиковали за чрезмерное обаяние убийцы
Звезду «Другого мира» экстренно госпитализировали
Итальянские аукционщики сочли похитителя полотна Куинджи безумцем
Все материалы
Интернет и СМИ
Борьба без конца
Он увидел, что делает с людьми война. И показал ее самое страшное лицо
Хлеб всему голова
Этот журнал должны были читать колхозники. Он сделал советского человека умнее
Жена Задорнова потребовала от Первого канала миллионы рублей
Илон Маск с огнеметом превратился в мем
В сети поделились помогающими в быту ошеломительными открытиями
Слепаков с обезьянами высмеял молодых игроков КВН
Журналистка поделилась опытом свидания с незнакомцем в Северной Корее
Все материалы
Ценности
«Если хотят, могут и стриптизеров позвать»
Женщины Ближнего Востока нашли место, где могут безнаказанно уходить в отрыв
Плохие девчонки
Эти женские банды терроризировали улицы Японии. Теперь им посвящают кино и аниме
Шелк, блеск, нагота
Грудь Наоми Кэмпбелл, платье-конопля и психоделика. Что творилось на Неделе моды в Париже
Голливудская актриса появилась на красной дорожке в неподобающем виде
Российский бренд решил нажиться на украденной картине Куинджи
Наряд жены Макрона в египетском храме удивил публику
Мусульмане ополчились на Nike за имя Аллаха на подошве
Все материалы
Путешествия
Смотрят свысока
Как выглядят удивительные уголки мира, снятые с дронов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
Девушку-инвалида выкинули с рейса из-за недееспособности
Брошенный в аэропорту самолет простоял незамеченным несколько лет
Неудачно помолившийся пассажир сорвал рейс криками «Аллаху акбар»
Лайнер экстренно прервал взлет в аэропорту Шереметьево
Все материалы
Из жизни
«Первые пару дней я только ползал»
Ради больших денег азартные игроки рискуют жизнью и рассудком. Победа того стоит
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«У нее походка охотника»
Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
Собаки загрызли самую одинокую в мире крякву
Мать двоих детей тайно легла на операцию по увеличению груди и умерла
Жадный жених предложил невесте обзавестись второй почкой ради свадьбы
Мужчина покусал крокодила ради спасения сына
Все материалы
Очень широкие и очень горячие хэтчбеки
Легендарные раллийные кит-кары девяностых, которые могли опередить машину WRC
Ралли в стране инков
Взгляд на Перу и «Дакар» изнутри
От океана до океана за 29 часов
Как нелегально пересечь США со средней скоростью 161 км/ч и не сесть в тюрьму
Очень приятно, танк!
Машина недели: очень редкий Land Rover Series II на гусеницах
Kia обновила кроссовер Sorento Prime
SsangYong показал замену кроссоверу Actyon
Компания Subaru возобновила выпуск автомобилей
Все материалы
Дом
«Наша квартира стала клеткой»
Семья попала в неволю к квартирным рейдерам. Полиция не смогла помочь
Это низко
Где купить самые дешевые квартиры в Москве
Звезда родилась
Китайцы построили самый большой аэропорт мира. Он прекрасен
Положение трети российских застройщиков сочли критическим
Глобальные вложения в недвижимость достигли рекордного уровня
Под Москвой нашли квартиру дешевле миллиона
В Москве наметился дефицит дешевого жилья
Все материалы