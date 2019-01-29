США призвали армию Венесуэлы перейти на сторону оппозиции

США призывают военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. Об этом заявил советник президента США по национальное безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

«Мы призываем всех военных и силы безопасности Венесуэлы признать мирный, демократический и конституционный переход власти», — сказал он в ходе брифинга для журналистов.

Болтон привел в качестве примера для подражания военного атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне полковника Хосе Луиса Сильву. Тот 27 января разорвал отношения с избранным президентом Николасом Мадуро и признал главой латиноамериканской страны оппозиционера Гуайдо.

28 января Гуайдо признался, что ведет тайные переговоры с военными и чиновниками для отстранения Мадуро. По его словам, это «деликатный вопрос, связанный с личной безопасностью».

26 января сообщалось, что США несколько недель разрабатывали секретный план по поддержке венесуэльской оппозиции. Отмечалось, что спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом после звонка американского вице-президента Майка Пенса, обещавшего ему признание Вашингтона.

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