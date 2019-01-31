Россия открестилась от присутствия своих военных в Венесуэле

В Венесуэле нет российских военнослужащих. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Юрий Борисов, передает ТАСС.

Он также отметил, что ему нечего добавить по поводу происходящего в Боливарианской Республике. «Наблюдаем», — сказал он журналистам.

30 января венесуэльский лидер Николас Мадуро отказался комментировать информацию о том, что в рядах его охраны есть российские граждане.

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25 января сообщалось, что охранять Мадуро было доверено российским наемникам. Глава комитета Общероссийского офицерского собрания, атаман хуторского казачьего общества «Ховрино» Евгений Шабаев утверждал, что группа двумя чартерными авиарейсами была направлена в столицу Кубы Гавану. Оттуда один из наемников позвонил и сообщил, что их перенаправили в Каракас, туда они прибыли 22 января. В Кремле эту информацию опровергли.

По некоторым данным, прибывшие в Венесуэлу наемники тесно связаны с ЧВК Вагнера, члены которой «тайно сражались в интересах России в Сирии и на Украине».

Массовые акции протеста начались в Венесуэле 23 января. Во время митинга в Каракасе спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом, заявил о поддержке вооруженных сил и намерениях провести новые, свободные выборы. Его полномочия признал президент США Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия и Китай поддержали избранного главу государства Николаса Мадуро.

23 января российский МИД признал присутствие частных военных компаний из России в Судане и подчеркнул, что в стране они занимаются подготовкой кадров для силовых структур.

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