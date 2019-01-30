Мадуро отказался говорить о российской охране и понадеялся на бога

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался отвечать на вопрос о россиянах среди своих охранников и понадеялся на бога. Такое заявление он сделал в интервью РИА Новости.

На вопрос о том, ожидает ли он нового покушения, Мадуро ответил: «Моя судьба в руках господа». Кроме того, он отметил, что его защищает народ Венесуэлы.

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В то же время глава государства отказался комментировать наличие в службе охраны россиян. «Не могу этого сказать. No comment. Не комментирую ничего», — ответил он.

Ранее 30 января Мадуро заявил, что не собирается проводить новые президентские выборы раньше 2025 года, несмотря на ультиматум «империалистов» из Евросоюза.

23 января на фоне массовых протестных выступлений спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом. Его признали США, Канада и ряд стран Латинской Америки. Москва поддержала Мадуро. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой, который состоялся 24 января, назвал нарушением норм международного права вмешательство других стран в ситуацию в республике. Он также призывал решить вопрос мирным путем.

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