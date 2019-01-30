Венесуэльская оппозиция пересмотрит отношения с Россией

Венесуэла собирается пересмотреть стоимость заключенных с Россией контрактов на поставку вооружений, а также отношения с Москвой в целом. Об этом заявил назначенный оппозицией специальный представитель Венесуэлы при Организации американских государств (ОАГ) Густаво Тарре Брисеньо на выступлении в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, передает ТАСС.

Брисеньо заявил, что основную часть долгов Венесуэлы перед Россией составляет цена переданных латиноамериканской стране вооружений. Он высказал претензии к качеству поставленных вертолетов и бомбардировщиков «Сухой», а также к прозрачности их передачи. «Мы будем занимать очень жесткую позицию в деле пересмотра вопроса выплат, потому что они не продали нам то, что было прописано в контракте. И это будет обсуждаться», — подчеркнул политик.

Он также добавил, что Венесуэле предстоит «изменить список своих лучших друзей», в числе которых Россия и Северная Корея. «Мы должны вернуться к нашим настоящим друзьям и признать борьбу за демократию во всем мире», — сказал Брисеньо.

Лидер оппозиции и самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо ранее заявил, что смена власти в стране будет выгодна России, так как приведет к стабильности, полезной для иностранных инвестиций.

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Гуайдо также выразил уверенность в том, что военные вскоре перейдут на сторону оппозиции, что позволит провести мирную передачу власти. Ранее он обвинил Мадуро в неспособности защитить интересы иностранных инвесторов, в частности, российских и китайских.

21 января в Венесуэле начались массовые протесты. 23 января на их фоне спикер парламента Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал Мадуро сложить с себя полномочия. В его поддержку высказались США, Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. В то же время Россия, а вместе с ней Белоруссия, Турция и ряд других государств поддержали легитимность действующего президента. В Китае же заявляли о продолжении сотрудничества и невмешательстве во внутренние дела страны.

Недавно переизбранный Мадуро заявил, что за попыткой государственного переворота стоят американские политики. Он также отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать Гуайдо главой государства.

В 2018 году экономический кризис в Венесуэле стал худшим в современной истории. Инфляция достигла 1,3 миллиона процентов в годовом выражении. В 2017-м стало известно, что Россия недополучила почти миллиард долларов из-за того, что Венесуэла не вернула долги за поставленные вооружения.

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