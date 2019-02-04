Европейские страны признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Ряд европейских стран признал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом сообщает Reuters.

4 февраля о признании Гуайдо заявили Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция. Как отмечает агентство, это произошло по истечении 8-дневного ультиматума действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Страны предъявили ему требования объявить о проведении новых президентских выборов до 3 февраля.

«Николас Мадуро не назначил новые президентские выборы в установленный срок. Поэтому Великобритания наряду с европейскими союзниками признает Хуана Гуайдо временным конституционным президентом до тех пор, пока не будут проведены выборы, — написал в Twitter глава британского МИД Джереми Хант. — Надеемся, что это приведет к скорейшему окончанию гуманитарного кризиса».

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Ранее, 1 февраля, поддержать Гуайдо отказалась Италия.

2 февраля сообщалось, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился провести досрочные выборы в Национальную ассамблею.

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его сразу признали США, позже — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. В то же время Россия, Иран, Турция, и Белоруссия поддержали Мадуро.

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