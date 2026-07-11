Бастрыкин потребовал доклад по проверке гуру самопознания Артура Ситы

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад по результатам гуру самопознания Артура Ситы (Силы). Об этом сообщает ТАСС.
Внимание СК привлек новостной сюжет, вышедший в эфире федерального канала. В нем сообщалось, что десятки последователей проповедника Артура Мамедова, более известного как Артур Сита, обратились в следственные органы. Они утверждали, что он собирал с них деньги и заставлял их работать в своих заведениях в Москве и за рубежом. Некоторые жертвы рассказали о насилии, в том числе над несовершеннолетними, со стороны гуру.
По данному факту управление СК РФ по Москве провело проверку. После нее Бастрыкин поручил руководителю столичного главка Дмитрию Беляеву предоставить доклад о принятых решениях и их основаниях, а также по доводам сюжета, показанного в эфире телеканала. Исполнение поручения на контроле у центрального аппарата ведомства.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье и Свердловской области возбудили уголовные дела о создании секты «Империя гусей», занимающейся педофилией.