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19:48, 11 июля 2026Силовые структуры

Бастрыкин потребовал доклад по проверке гуру самопознания Артура Ситы

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по проверке обращений жертв проповедника Артура Ситы
Мария Винар

Кадр: Осознанная жизнь с Артуром Сила / YouTube

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад по результатам гуру самопознания Артура Ситы (Силы). Об этом сообщает ТАСС.

Внимание СК привлек новостной сюжет, вышедший в эфире федерального канала. В нем сообщалось, что десятки последователей проповедника Артура Мамедова, более известного как Артур Сита, обратились в следственные органы. Они утверждали, что он собирал с них деньги и заставлял их работать в своих заведениях в Москве и за рубежом. Некоторые жертвы рассказали о насилии, в том числе над несовершеннолетними, со стороны гуру.

По данному факту управление СК РФ по Москве провело проверку. После нее Бастрыкин поручил руководителю столичного главка Дмитрию Беляеву предоставить доклад о принятых решениях и их основаниях, а также по доводам сюжета, показанного в эфире телеканала. Исполнение поручения на контроле у центрального аппарата ведомства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье и Свердловской области возбудили уголовные дела о создании секты «Империя гусей», занимающейся педофилией.

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