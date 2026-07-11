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19:54, 11 июля 2026Спорт

Назван самый вероятный исход матча чемпионата мира между Аргентиной и Швейцарией

Аналитики назвали Аргентину фаворитом матча со Швейцарией на чемпионате мира 2026 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Elsa / Getty Images

Букмекеры назвали самый вероятный исход матча четвертьфинала чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Швейцарии. Об этом сообщает Sports.

Аргентинцы входят в игру в статусе явного фаворита: на их выход в полуфинал аналитики дают коэффициент 1,33, тогда как проход швейцарцев оценивается котировкой 3,40. Тотал аргентинцев больше 1,5 гола идет за 2,02.

Сборная Аргентины сыграет со Швейцарией в четвертьфинале ЧМ‑2026. Матч пройдет 12 июля, начало в 4:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о предвзятом отношении судей к команде на ЧМ. По мнению специалиста, это не соответствует действительности.

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