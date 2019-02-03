Еще один посол Венесуэлы отрекся от Мадуро

Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Веласко Рамирес признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны. Об этом сообщает El Nacional.

По словам Рамиреса, Гуайдо «имеет конституционное право и обязанность принять на себя обязанности президента республики». Он также отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и «его клан узурпаторов перешли черту дозволенного».

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«Наше единственное место — на стороне народа, конституции и Национальной ассамблеи. (...) Господин Гуайдо, вы на верной стороне истории, народа и конституции», — заключил Рамирес.

Ранее на сторону оппозиции перешел военный атташе посольства Венесуэлы в США полковник Хосе Луис Сильва. Минобороны назвало действия Сильвы «актом измены и трусости по отношению к отечеству» и отвергло его обвинения. Позже сторону оппозиции занял генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес.

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его сразу признали США, а позднее — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.

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