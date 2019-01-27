Поддержавшего оппозицию военного атташе Венесуэлы обвинили в измене

Министерство обороны Венесуэлы обвинило в измене военного атташе в США полковника Хосе Луиса Сильву, который поддержал оппозицию. Заявление опубликовано на странице ведомства в Twitter.

Минобороны назвало действия Сильвы «актом измены и трусости по отношению к отечеству, унаследованному от освободителя Симона Боливара». «Мы отвергаем заявления полковника», — говорится в сообщении.

К посту прикреплена фотография Сильвы с подписью «предатель».

Ранее Сильва призвал вооруженные силы Венесуэлы поддержать спикера парламента Хуана Гуайдо, который 23 января объявил себя президентом на фоне массовых акций протеста. «Хватит поддерживать правительство, которое предало самые основные принципы и продало их в интересах других стран», — обратился Сильва к венесуэльским военным.

Как и другие венесуэльские дипломаты в США, Сильва ранее получил приказ от президента Николаса Мадуро вернуться на родину. Американские дипломаты уже покинули Каракас.

США, Канада и ряд стран Латинской Америки признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. Франция, Германия и Испания 26 января выдвинули Мадуро ультиматум: если в течение восьми дней он не объявит новые выборы, они также признают лидера оппозиции временным главой Венесуэлы.

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