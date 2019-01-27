Дипломаты из США покинули Венесуэлу

Сотрудники посольства США в Венесуэле покинули страну. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел республики.

В ведомстве отметили, что Соединенные Штаты вывезли дипломатов из Каракаса в назначенный срок. В свою очередь, Венесуэла начала процесс отзыва сотрудников дипмиссии в Вашингтоне.

МИД страны намерен создать бюро по интересам в каждой из столиц. Переговоры между сторонами должны пройти в течение 30 дней. Несколько дипломатов остались представлять интересы стран в посольствах для достижения соглашения.

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23 янаря избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота и заявил, что разрывает все дипломатические отношения с американским правительством. Он дал дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну. Срок ультиматума истек 26 января в 16:00 по местному времени (23:00 по Москве).

США сообщили, что отзовут часть сотрудников из посольства в Каракасе, которые не отвечают за особо важную деятельность. Само посольство продолжит работать. Такое решение было принято для обеспечения безопасности дипломатов.

Мадуро отказался покидать свой пост посте того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США, Аргентина, Канада, крупнейшие европейские страны и ряд латиноамериканских государств. Россия, а вместе с ней Белоруссия и Турция, поддерживают легитимность Мадуро.

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