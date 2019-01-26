Россияне из Венесуэлы рассказали о подкупах едой избирателей Мадуро

Русскоязычные жители Венесуэлы рассказали о происходящем в стране. Они сообщили, что президент Николас Мадуро подкупает граждан едой, чтобы те голосовали за него. Россиян опросила «Русская служба "Би-би-си"», материал опубликован в субботу, 26 января.

По словам предпринимателя Владимира Скарзова, живущего в Порламаре, во время голосования гражданам следует предъявить удостоверение личности, чтобы электронная урна отсканировала его.

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«После победы оппозиции на парламентских выборах тем людям, которые голосовали за оппозицию, перестали выдавать продуктовые наборы. Можно ли говорить о какой-то тайне голосования?» — отметил он и добавил, что венесуэльцы не поддерживают Мадуро, но из-за таких уловок в СМИ появляются данные о большой доле сторонников избранного главы государства.

Инженер-электрик из Каракаса Владимир Лисенко тоже заявил, что Мадуро подкупает избирателей — «дает каждый месяц бедным людям ящик продуктов, деньги дает по карточкам». «Он бедным людям дает квартиры с мебелью — все бесплатно. Здесь китайцы, русские и белорусы строили хорошие здания, и он дарит людям квартиры — покупает голоса. А людям, которые работают, ничего не дают», — отметил столичный житель.

Опрошенные также рассказали, что венесуэльцам буквально «нечего жрать», а «дети после школы ходят посмотреть на шаурму».

В Венесуэле вместе с экономическим кризисом выросло недовольство властью Мадуро. В июле 2018-го Международный валютный фонд прогнозировал инфляцию до миллиона процентов до конца года. В стране регулярно происходят массовые беспорядки. В начале августа была предпринята попытка убить Мадуро с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников.

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