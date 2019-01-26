Россияне из Венесуэлы рассказали о подкупах едой избирателей Мадуро

Русскоязычные жители Венесуэлы рассказали о происходящем в стране. Они сообщили, что президент Николас Мадуро подкупает граждан едой, чтобы те голосовали за него. Россиян опросила «Русская служба "Би-би-си"», материал опубликован в субботу, 26 января.
По словам предпринимателя Владимира Скарзова, живущего в Порламаре, во время голосования гражданам следует предъявить удостоверение личности, чтобы электронная урна отсканировала его.
«После победы оппозиции на парламентских выборах тем людям, которые голосовали за оппозицию, перестали выдавать продуктовые наборы. Можно ли говорить о какой-то тайне голосования?» — отметил он и добавил, что венесуэльцы не поддерживают Мадуро, но из-за таких уловок в СМИ появляются данные о большой доле сторонников избранного главы государства.
Инженер-электрик из Каракаса Владимир Лисенко тоже заявил, что Мадуро подкупает избирателей — «дает каждый месяц бедным людям ящик продуктов, деньги дает по карточкам». «Он бедным людям дает квартиры с мебелью — все бесплатно. Здесь китайцы, русские и белорусы строили хорошие здания, и он дарит людям квартиры — покупает голоса. А людям, которые работают, ничего не дают», — отметил столичный житель.
Опрошенные также рассказали, что венесуэльцам буквально «нечего жрать», а «дети после школы ходят посмотреть на шаурму».
В Венесуэле вместе с экономическим кризисом выросло недовольство властью Мадуро. В июле 2018-го Международный валютный фонд прогнозировал инфляцию до миллиона процентов до конца года. В стране регулярно происходят массовые беспорядки. В начале августа была предпринята попытка убить Мадуро с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников.