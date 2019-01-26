Борющаяся с протестами Франция поддержала протест в Венесуэле

Франция, Германия и Испания признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо президентом страны, если действующий глава государства Николас Мадуро в течение восьми дней не объявит выборы. Об этом сообщили официальные лица европейских государств в Twitter.

Франция готова признать Гуайдо президентом, чтобы «запустить политический процесс», написал президент Эммануэль Макрон. «Венесуэльский народ должен иметь возможность свободно решать свое будущее», — отметил он, продублировав запись на испанском.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес, со своей стороны, заявил, что Мадрид дает Мадуро восемь дней на то, чтобы объявить «свободные, открытые и демократические выборы». «Если этого не произойдет, Испания признает Хуана Гуайдо временным президентом, отвечающим за проведение таких выборов», — объявил Санчес, призвав остальные страны ЕС поддержать эту позицию.

Германия также готова признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы, который может «запустить политический процесс и работать вместе с европейскими партнерами», сообщила официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц.

Спикер венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны 23 января на фоне массовых акций протеста. Его сразу признали США, а также Канада и ряд стран Латинской Америки. 26 января по инициативе Соединенных Штатов состоится заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Венесуэле.

Американские СМИ сообщили, что последние несколько недель в Вашингтоне разрабатывали секретный план по смене власти в Венесуэле, а Гуайдо объявил себя президентом после того, как вице-президент США Майк Пенс пообещал ему поддержку со стороны Штатов. Кроме того, Гуайдо тайно ездил в США и страны Латинской Америки.

В самой Франции с октября прошлого года продолжаются протесты участников движения «Желтые жилеты», недовольных социальной и экономической политикой правительства. 26 января власти мобилизовали 80 тысяч полицейских, протестующие намерены пройти маршем по Елисейским полям в центре Парижа, сообщает Associated Press.

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