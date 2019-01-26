Оппонент Мадуро оценил отказ Лондона вернуть венесуэльское золото

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо поприветствовал решение Банка Англии, отказавшегося возвращать президенту страны Николасу Мадуро золотые слитки на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте

«Запущен процесс защиты венесуэльских активов. Мы не допустим новых злоупотреблений и воровства денег на еду, лекарства, а также на будущее наших детей», — написал Гуайдо, прикрепив к записи скриншоты статьи Bloomberg.

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Ранее 26 января сообщалось, что банк Англии отказал правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро в возвращении иностранных золотых активов. На решение Лондона повлияла позиция Вашингтона, призывавшего британскую сторону помочь «отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов». Отмечалось, что хранящиеся в Лондоне золотые слитки составляют внушительную часть от принадлежащих Венесуэле восьми миллиардов долларов в иностранных резервах.

23 января Гуайдо на фоне массовых протестных акций призвал избранного главу государства Николаса Мадуро сложить с себя полномочия. Гуайдо поддержали США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбия и ряд других стран. Мадуро считает, что за государственным переворотом стоят американские политики. Его легитимность поддержали Россия, Белоруссия и Турция.

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