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Оппонент Мадуро оценил отказ Лондона вернуть венесуэльское золото

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо поприветствовал решение Банка Англии, отказавшегося возвращать президенту страны Николасу Мадуро золотые слитки на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте

«Запущен процесс защиты венесуэльских активов. Мы не допустим новых злоупотреблений и воровства денег на еду, лекарства, а также на будущее наших детей», — написал Гуайдо, прикрепив к записи скриншоты статьи Bloomberg.

Ранее 26 января сообщалось, что банк Англии отказал правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро в возвращении иностранных золотых активов. На решение Лондона повлияла позиция Вашингтона, призывавшего британскую сторону помочь «отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов». Отмечалось, что хранящиеся в Лондоне золотые слитки составляют внушительную часть от принадлежащих Венесуэле восьми миллиардов долларов в иностранных резервах.

23 января Гуайдо на фоне массовых протестных акций призвал избранного главу государства Николаса Мадуро сложить с себя полномочия. Гуайдо поддержали США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбия и ряд других стран. Мадуро считает, что за государственным переворотом стоят американские политики. Его легитимность поддержали Россия, Белоруссия и Турция.

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