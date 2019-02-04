Германия пообещала Венесуэле денег и не дала

Германия предоставит Венесуэле финансовую помощь, но при определенных условиях. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на своей странице в Twitter.

«Мы обеспокоены состоянием людей в Венесуэле, которые страдают от серьезнейшей проблемы с поставками снабжения», — написал глава МИД. Он добавил, что Берлин в этой связи предоставит стране гуманитарную помощь в размере пяти миллионов евро. Однако, по его словам, сделано это будет, «как только позволит политическая обстановка».

Маас также указал, что сожалеет о решении действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро проигнорировать требование Евросоюза провести новые президентские выборы.

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Ранее 4 февраля ряд европейских стран признал лидера венесуэльской оппозиции и спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны. О таком решении сообщили Германия и Франция, Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды по истечении восьмидневного ультиматума Мадуро. Страны предъявили ему требования объявить о проведении новых президентских выборов до 3 февраля.

В то же время ранее поддержать Гуайдо отказалась Италия.

2 февраля сообщалось, что Мадуро согласился провести досрочные выборы в Национальную ассамблею.

Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января. Его сразу признали США, позже — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. В то же время Россия, Иран, Турция, и Белоруссия поддержали Мадуро.

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