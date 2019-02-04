Франция признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Франция признала лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан, передает РИА Новости.

«Поскольку в Венесуэле президентская модель правления, необходимо выйти из кризиса с помощью выборов президента. Мы полагаем, что Хуан Гуайдо обладает легитимностью, чтобы организовать эти выборы», — заявил глава ведомства.

Материалы по теме Наследие команданте Чавеса Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции

Как отмечает агентство, о намерении признать Гуайдо временным главой государства заявляли также Германия, Испания, Великобритания и Нидерланды. Это должно было произойти в том случае, если до 3 февраля не будут назначены новые выборы.

2 февраля сообщалось, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро согласился провести досрочные выборы в Национальную ассамблею.

23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Его сразу признали США, позже — Канада, большинство латиноамериканских стран, Израиль, Австралия. Россия, Иран, Турция и Белоруссия поддержали Мадуро.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!