Трамп похвастался результатами когнитивного теста

Трамп заявил, что успешно прошел когнитивный тест и медосмотр

Президент США Дональд Трамп заявил, что успешно прошел когнитивный тест в Военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Об этом он написал на странице в социальной сети Truth Social.

«Я только что на отлично прошел медосмотр в университете Уолтера Рида, я прохожу его каждые шесть месяцев, и я трижды просил провести еще один когнитивный тест», — написал он.

По словам Трампа, он единственный американский лидер, который сделал это успешно и ответил на все вопросы. Он отметил, что мало кто в Вашингтоне смог бы это сделать.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс высоко оценил интеллектуальные способности Трампа. Он подчеркнул, что действующий президент обладает выдающимся складом ума.