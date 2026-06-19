Вэнс назвал президента США с наивысшим уровнем IQ

Вице-президент США Вэнс назвал Трампа одним из самых умных американских лидеров

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью подкастеру Стиву Бартлетту высоко оценил интеллектуальные способности президента США Дональда Трампа. Видео опубликовано на YouTube.

По словам Вэнса, действующий президент обладает выдающимся складом ума.

«Если говорить исключительно об уровне интеллекта, он очень умный человек. Если бы Дональд Трамп прошел тест на IQ вместе с остальными 45, 46-ю президентами США, я гарантирую, что он был бы среди самых умных или самым умным», — подчеркнул Вэнс.

Ранее Трамп перепутал Армению и Албанию. Это произошло в эфире телеканала Fox News. Примечательно, что американский лидер и ранее путал эти две страны.

Кроме того, незадолго до встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске он заявил, что «едет в Россию». Свою оговорку он затем вновь повторил.