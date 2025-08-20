Мир
23:16, 20 августа 2025Мир

Трамп перепутал Армению и Албанию

Трамп перепутал Армению и Албанию, говоря о конфликте с Азербайджаном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Марку Левину перепутал Армению и Албанию, говоря о конфликте с Азербайджаном.

«Конфликт между Азербайджаном и Албанией длился 34-35 лет. Мне удалось его урегулировать», — заявил глава Белого дома.

Трамп отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян «пытались убежать от сделки» и «им было не по себе», однако все же их удалось примирить.

Как отмечает газета The Independent, Трамп не в первый раз ошибается в вопросах географии. 13 августа, незадолго до встречи с Путиным на Аляске, американский лидер заявил, что «едет в Россию». Свою оговорку он затем вновь повторил.

    Все новости