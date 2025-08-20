«Прекрасный Крым больше Техаса». Трамп ошибся в размерах Крыма и назвал Армению Албанией. Какие еще оговорки допустил лидер США?

Трамп назвал Крым очень красивым и спутал его с островом в океане

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Марку Левину несколько раз оговорился, заявив, в частности, что размер Крыма «практически совпадает с территорией штата Техас».

Речь об этом зашла, когда глава государства критиковал политику бывших президентов Барака Обамы и Джо Байдена. Он подчеркнул, что никто не вспоминает их ошибки на этом направлении, а лишь припоминает Трампу его хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент Соединенных Штатов резюмировал, что если бы при нем Крым был присоединен к России, то средства массовой информации «припоминали бы ему это двадцать лет».

А потом они говорят о том, что Дональд Трамп дружит с [президентом России Владимиром Путиным] (...) Я не отдавал ему Крым. Крым огромен, я бы сказал, размером с Техас или что-то в этом роде (...) И они отказались от него из-за [экс-президента США Барака] Обамы, а пресса даже не говорит об этом Дональд Трамп президент США

Тем не менее слова американского лидера не соответствуют действительности. Площадь Крыма составляет около 27 тысяч квадратных километров, в то время как Техаса — более 695 тысяч квадратных километров.

В 26 раз Техас превосходит Крым по площади

Скриншот: warintel4u / X

На этом ошибки Трампа в области географии не закончились. Комментируя свой подход к урегулированию конфликта на Украине, президент добавил, что Крымский полуостров «находится в океане».

«Это прекрасно. Это огромный участок земли, выступающий прямо в океан, прямо в Черное море, так прекрасно. Я имею в виду, это так прекрасно», — восхитился хозяин Белого дома.

Трамп перепутал Армению и Албанию

Кроме того, Трамп коснулся и ряда других конфликтов, которые удалось урегулировать за время его президентства. В частности, комментируя ситуацию в Закавказье, президент Соединенных Штатов гордо заявил о «примирении Азербайджана с Албанией», перепутав последнюю с Арменией.

Вы видели Абербайджан. Это было крупное событие, которое длилось 35 лет с Албанией. И я познакомился с главами [государств] и спросил: «Почему вы, ребята, воюете?» Потом я сказал: «Я не буду заключать торговую сделку, если вы, ребята, собираетесь воевать. Это безумие» Дональд Трамп президент США

Американский лидер резюмировал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян «пытались убежать от сделки» и «им было не по себе», однако все же их удалось примирить. В связи с этим хозяин Белого дома сделал вывод, что он сможет аналогичным образом урегулировать конфликт на Украине.

При этом Трамп без проблем вспомнил другие урегулированные им конфликты. Он ни разу не ошибся, говоря об Индии, Пакистане, Конго и Руанде

Трамп изучил карту конфликта на Украине

Заявления Трампа о Крыме прозвучали после того, как он изучил карту боевых действий. Она стояла в Овальном кабинете Белого дома во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 августа, а затем и с лидерами Европы.

В частности, на ней были выделены регионы, которые контролирует армия России, и процент занятой территории

Как отмечает телеканал «Би-би-си», демонстрация утраченных Киевом территорий должна была стать наглядным инструментом давления на Зеленского и принудить его к компромиссу с Россией.

«Команда Зеленского принесла на встречу собственную карту, и украинский лидер позже заявил, что во время разговора с Трампом он "боролся с тем, что на этой карте" (...) Хотя ему показалось, что он добился определенного прогресса (...), мнение Трампа осталось прежним», — резюмируют авторы материала.

Даже в ходе саммита в Белом доме не обошлось без оплошностей. Рассказывая о завершенных конфликтах, Трамп назвал Демократическую Республику Конго «Республикой Кондоминиум». Параллельно с этим премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза в сторону президента США

Фото: Dan Scavino / X

Насколько Трамп хорошо знает географию?

Как отмечает газета The Independent, Трамп не в первый раз путается в своих знаниях географии. 13 августа, незадолго до встречи с Путиным на Аляске, американский лидер заявил, что «едет в Россию». Свою оговорку он затем вновь повторил.

В этом же обращении к журналистам он случайно назвал Санкт-Петербург Ленинградом.

Если бы я получил Москву и Ленинград в рамках соглашения с Россией, то фейковые СМИ сказали бы, что я заключил плохую сделку! Дональд Трамп президент США

Тем не менее эту оплошность можно объяснить опытом Трампа и историей его бизнес-империи.

Визит Трампа в Москву и Ленинград В 1987 году Трамп по приглашению Государственного комитета СССР по иностранному туризму приехал в Москву, где осматривал несколько площадок для создания гостиничного комплекса возле Кремля. Хотя миллиардеру понравились варианты, власти Советского Союза напомнили, что иностранцы не могли обладать более чем 49 процентами собственности на предприятии. Ему также отказали в официальной передаче собственности, предложив лишь аренду. Будущего президента США не устроили эти требования, и он вышел из переговоров, назвав их «катастрофой». На обратной дороге он со своей первой супругой остановился в Ленинграде в туристических целях, однако там же пытался узнать о возможности вести бизнес.

Как отмечает журнал Foreign Policy, Трамп не имеет четких представлений о географии мира и на их основе может принимать ошибочные решения во внешней политике. В частности, главным примером стали требования его администрации о присоединении к США Гренландии.

Хозяин Белого дома сам косвенно подтвердил эти догадки: «Я люблю карты. И я всегда говорил: "Посмотрите на размеры этого [Гренландии]. Оно огромно". Это должно быть частью Соединенных Штатов».

Причиной таких слов Трампа могли стать карты, на которых арктический остров ошибочно выглядит большим из-за проекции Меркатора.

Что такое проекция Меркатора и при чем тут страх перед Россией? Проекция Меркатора — атлас мира, предложенный в 1569 году фламандским картографом Герардом Кремером, известным под латинизированным именем Герардус Меркатор. Его карта была составлена на плоскости размером 101 на 124 см на 18 листах, 3 по вертикали и 6 по горизонтали. Такая проекция позволяла легко прокладывать по карте курс в море и держать его. В связи с этим она стала очень популярна у моряков и до настоящего времени применяется для составления морских и аэронавигационных карт. Однако она имеет и побочные последствия — серьезно «растягивает» северные и южные широты, «сжимая» все в пределах экватора. Как следствие, Гренландия на многих картах мира выглядит островом, сопоставимым по величине с Африкой, хотя на самом деле он меньше континента в 14 раз. Критики проекции Меркатора отмечают, что она может становиться источником идей о превосходстве Запада из-за расширения его территории на карте. Кроме того, с этим атласом нередко связывают и феномен русофобии — Россия выглядит на этой проекции настолько огромной, что ошибочно создает впечатление о ее большей площади, чем она имеет на самом деле.

«Возобновив угрозы аннексии Гренландии, президент Дональд Трамп не только вселил тревогу и отчаяние по поводу будущего американской внешней политики, но и возродил узкоспециализированные картографические дебаты о проекции Меркатора (...) По иронии судьбы его откровенно империалистический подход показывает, что отношения этой проекции с западной гегемонией всегда были сложнее, чем предполагают критики. Оказывается, для плохих идей вовсе не обязательно иметь предвзятые карты», — отмечают авторы материала.