«Это уже серьезно». Где может пройти встреча Путина и Зеленского и что о ней известно?

Reuters заявило, что местом встречи Путина и Зеленского может стать Венгрия

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может пройти в Венгрии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что встреча Путина и Зеленского может состояться в Венгрии», — передает агентство.

Кроме того, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что проведение возможных переговоров глав государств ожидается в течение «ближайших двух недель».

Однако как отмечал ранее в интервью «Ленте.ру» венгерский журналист, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир, Венгрия как площадка для переговоров может представлять проблему для Москвы и Киева.

Я не верю, что в Будапеште будут встречаться стороны, — это неприемлемо для Украины. И для России это тоже неприемлемо. Да, Венгрия прагматично относится к Москве, но она член НАТО и Евросоюза — это символически важно. Поэтому я думаю, что переговоры пройдут в Стамбуле или в Саудовской Аравии Габор Штир главный редактор портала moszkvater.com

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool via Reuters

Какие еще площадки рассматриваются для встречи Путина и Зеленского?

Кроме того, по данным телеканала Sky News, США и Европейский союз (ЕС) рассматривают еще несколько площадок в Европе.

В частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила Рим или Ватикан в качестве места проведения, а Эммануэль Макрон — Женеву. Также известно, что Зеленский и президент США Дональд Трамп отдают предпочтение первому варианту.

Кроме того, дипломаты Евросоюза рассматривают Будапешт и Хельсинки как дополнительные варианты места встречи

Макрон частично подтвердил достоверность этих сообщений. В интервью телеканалу TF1 он сказал, что раунд российско-украинских переговоров на уровне глав государств может пройти в швейцарской Женеве.

Фото: Alexander Drago / Reuters

«Возможно, Швейцария, я выступаю за Женеву. Или это будет другая страна. В прошлый раз двусторонние консультации проводились в Турции, в Стамбуле», — поразмышлял французский лидер.

При этом отвечая на вопрос журналистов, Макрон отверг Париж в качестве возможного места проведения саммита, как это было в 2019 году, поскольку, по его словам, сейчас «ситуация в другой стадии», и встречу необходимо провести на территории нейтрального государства.

Как отмечала ранее британская газета The Guardian, географический охват возможных мест встречи Путина с Трампом и Зеленским ограничен. В связи с решением Международного уголовного суда (МУС) об «аресте» российского лидера, страны Запада заведомо выпадают из списка.

Это исключает Хельсинки, где Трамп и Путин встречались в 2018 году. (...) Швейцария, Австрия, Исландия, Мальта, Франция, Испания и Великобритания, где проходили саммиты между американскими и советскими лидерами времен холодной войны, также не рассматриваются по той же причине The Guardian британская газета

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Трамп начал подготовку к переговорам Путина с Зеленским

Ранее стало известно, что Трамп начал подготовку к переговорам лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он объявил в своей соцсети Truth Social после переговоров в Белом доме.

По словам главы государства, координацией с Россией и Украиной займутся вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, а также спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф

Как утверждает Зеленский, «встречу запросила российская сторона через американскую администрацию». После того как она состоится, начнется работа над трехсторонней встречей с участием Дональда Трампа. Политик подчеркнул, что готов к «любому формату» встречи с Путиным.

Кроме того, о готовности провести саммит рассказал и государственный секретарь США Марко Рубио.

Сам факт того, что Путин говорит: «Конечно, я встречусь с Зеленским», — это уже серьезно. Я не говорю, что они уйдут из той комнаты лучшими друзьями. Я не говорю, что они уйдут оттуда с мирным соглашением. Но я думаю, что сам факт того, что люди начинают разговаривать друг с другом — это важно Марко Рубио госсекретарь США

Точная дата не уточняется, однако канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что стороны встретятся в течение ближайших двух недель. Журналист Axios Барак Равид также предположил, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Что в России говорят о возможной встрече Путина и Зеленского?

Как отметил глава МИД России Сергей Лавров, Москва готова как к двусторонним, так и трехсторонним форматам переговоров на любом уровне при условии необходимой и последовательной подготовки.

Мы не отказываемся ни от каких форм работы — ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент [России Владимир Путин] об этом неоднократно говорил Сергей Лавров глава МИД России

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что саммиту на высшем уровне обязательно должны предшествовать встречи экспертов. По его словам, Россию не интересуют встречи ради медийного эффекта.

При этом Лавров обозначил приоритеты российской стороны. Он указал, что Россия никогда не стремилась «просто захватить территории» Крыма или Донбасса. По его словам, целью является защита русских людей, исторически проживавших в этих регионах

Дипломат также сказал, что если на Украине так беспокоятся о конституции, отказываясь от уступок под ее предлогом, то Киеву необходимо вспомнить о статьях, которые защищают права русских.

«Это интересный момент, поскольку как это ни смешно, но до сих пор (...) в конституции Украины сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского, это отдельно выделено, и других национальных меньшинств», — резюмировал он.

Глава МИД посоветовал Зеленскому начинать изменение основного закона страны именно с этих первых статей.