Лавров заявил о готовности Москвы к любым форматам переговоров

Лавров: Москва готова как к двусторонним, так и трехсторонним переговорам
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Москва готова как к двусторонним, так и трехсторонним форматам переговоров на любом уровне при условии необходимой и последовательной подготовки. О готовности к любым форматам дипломатических контактов заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы не отказываемся ни от каких форм работы — ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент [России Владимир Путин] об этом неоднократно говорил», — заявил дипломат.

Он добавил, что саммиту на высшем уровне обязательно должны предшествовать встречи экспертов. По его словам, Россию не интересуют встречи ради медийного эффекта.

Ранее Лавров ответил на предложение Верховной Рады Украины об изменении Конституции. Он посоветовал вспомнить о статьях, которые защищают права русских граждан.

