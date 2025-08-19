Лавров заявил о готовности Москвы к любым форматам переговоров

Лавров: Москва готова как к двусторонним, так и трехсторонним переговорам

Москва готова как к двусторонним, так и трехсторонним форматам переговоров на любом уровне при условии необходимой и последовательной подготовки. О готовности к любым форматам дипломатических контактов заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы не отказываемся ни от каких форм работы — ни от двусторонних, ни от трехсторонних, президент [России Владимир Путин] об этом неоднократно говорил», — заявил дипломат.

Он добавил, что саммиту на высшем уровне обязательно должны предшествовать встречи экспертов. По его словам, Россию не интересуют встречи ради медийного эффекта.

