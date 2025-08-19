В МИД России ответили на предложение Рады об изменении Конституции

Лавров: Украина должна вспомнить о правах русских в своей Конституции

Если на Украине так беспокоятся о конституции, то им необходимо вспомнить о статьях, которые защищают права русских. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Это интересный момент, поскольку как это ни смешно, но до сих пор (...) в конституции Украины сохраняется обязательство государства в полной мере обеспечивать права русского, это отдельно выделено, и других национальных меньшинств», — заявил он.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому начинать изменение основного закона страны именно с этих первых статей.

Ранее нардеп Анна Скороход захотела внести в Верховную Раду Украины предложение об изменении конституции. Законопроект будет предполагать преобразование границ. По мнению депутата, это поможет избежать передачи всего Донбасса России, в случае заключения мирного соглашения.