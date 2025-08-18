Бывший СССР
В Раде предложили изменить границы Украины

В Раде предложили изменить границы Украины для защиты городов от передачи России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Верховной Раде Украины поднимут вопрос об изменении границ страны для защиты Донбасса от передачи России. Об этом сообщил экс-депутат Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

«Нужно изменить границы областей так, чтобы Славянск, Краматорск и другие населенные пункты Донбасса перешли в Днепропетровскую и Харьковскую области (...) и ничего, никому не нужно отдавать, ведь это уже будут не города и села Донецкой и Луганской областей», — предложил он.

По словам Мосийчука, такая идея была озвучена в ходе беседы с нардепом Анной Скороход. Он отметил, что в ближайшее время в Верховную Раду будет внесен соответствующий законопроект.

Ранее стало известно, что на встрече украинского лидера Владимира Зеленского с его американским коллегой журналист задал вопрос о территориальных уступках Киева. Зеленский прямо не ответил на поставленный вопрос.

