«Понял ли Стубб весь ад своей реплики?» Захарова возмутилась словами президента Финляндии о перемирии в 1944 году

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала адом слова президента Финляндии Александра Стубба об урегулировании украинского конфликта. Глава государства заявил, что сможет найти решение кризиса по образцу событий 1944 года.

«Большой вопрос, понял ли Стубб весь ад своей реплики?», — задалась вопросом дипломат.

По ее словам, «опыт взаимодействия», о котором говорил финский президент, был связан с поддержкой Третьего рейха и преступлениями против мирного населения.

Свирско-Петрозаводская операция 21 июня - 9 августа 1944 года. Советско-финская граница восстановлена. Фото: РИА Новости

Стубб сравнил конфликт на Украине с советско-финской войной

Стубб допустил подобное сравнение на встрече с лидерами США, Украины и Европы в Белом доме 18 августа. «Мы нашли решение в 1944 году, и, я думаю, мы сможем найти решение и в 2025 году», — сказал он.

Финский глава также подчеркнул, что участвует в мирных переговорах во многом из-за имеющегося у его страны опыта взаимодействия с Россией.

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

При этом позднее глава государства отметил, что данные ситуации похожи, однако он не имел в виду, что Украина должна стать нейтральной и пойти на территориальные уступки, как это сделала Финляндия в 1944 году.

«Ситуация в 1944 году была совершенно другой. Наша цель, конечно, обеспечить сохранение суверенитета Украины и территориальной целостности в долгосрочной перспективе. Между этими ситуациями нет никакого сходства», — объяснился Стубб.

Захарова напомнила о поддержке Финляндией Гитлера

Захарова напомнила, что Финляндия с 1939 по 1940 год и с 1941 по 1944 год воевала с СССР. Она подчеркнула, что Хельсинки поддержали нацистскую Германию, объявив войну Советскому Союзу через три дня после начала операции вермахта «Барбаросса».

«Именно финны играли важную опорную роль для немецкой группы армии "Север" во время Блокады Ленинграда — геноцида советского народа», — подчеркнула дипломат.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

При этом она признала, что в 1944 году Финляндия действительно изменила позицию: отреклась от лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера, вступила в войну на стороне СССР, началась Лапландская война. «Хитрые финны» заключили с Советским союзом сепаратный мир, чтобы не оказаться побежденной страной по итогам Второй мировой войны.

«Если Стубб решил действовать как в 1944 году, то ему надо выступать против своих недавних союзников-нацистов и начинать бить киевский режим», — заключила Захарова.

В 1944 году СССР и Финляндия заключили мирный договор. Согласно ему, страна сохраняла суверенитет, отказываясь при этом от любых направленных против Советского Союза действий во внутренней и внешней политике. Тогда Финляндия также передала СССР часть своей территории.