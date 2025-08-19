Стубб: Положение Финляндии в 1944 году отличалось от ситуации на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб объяснил сравнение конфликта на Украине с советско-финской войной. Его слова передает Yle.

Глава государства отметил, что данные ситуации похожи, однако он не имел ввиду, что Украина должна будет стать нейтральной и пойти на территориальные уступки, как это сделала Финляндия в 1944 году.

«Конечно нет. Ситуация в 1944 году была совершенно другой. Наша цель, конечно, обеспечить сохранение суверенитета Украины и территориальной целостности в долгосрочной перспективе. Между этими ситуациями нет никакого сходства», — объяснился Стубб.

Президент Финляндии допустил такое сравнение на встрече с лидерами США, Украины и Европы в Белом доме. «Мы нашли решение в 1944 году, и, я думаю, мы сможем найти решение и в 2025 году», — сказал он.