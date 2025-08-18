Мир
Президент Финляндии сравнил конфликт на Украине с советско-финской войной

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Matthias Schrader / AP

Президент Финляндии Александр Стубб сравнил конфликт на Украине с советско-финской войной. Об этом он заявил на встрече с лидерами США, Украины и Европы.

«Мы нашли решение в 1944 году, и, я думаю, мы сможем найти решение и в 2025 году», — сказал он. Финский глава также подчеркнул, что он участвует в мирных переговорах во многом из-за имеющегося у его страны опыта взаимодействия с Россией.

В 1944 году СССР и Финляндия заключили мирный договор. Согласно ему, страна сохраняла свой суверенитет, отказываясь при этом от любых направленных против Советского Союза действий во внутренней и внешней политике. Тогда Финляндия также передала СССР часть своей территории.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в урегулировании кризиса на Украине нет сложных вопросов. «Не думаю, что есть какие-то вопросы слишком сложные», — сказал он.

