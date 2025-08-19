Трамп не нашел «слишком сложных» вопросов в украинском урегулировании

Трамп заявил, что не увидел сложных вопросов в украинском урегулировании

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что в урегулировании кризиса на Украине нет «слишком сложных» вопросов. Об этом глава Белого дома сказал на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и главами европейских стран.

«Не думаю, что есть какие-то вопросы слишком сложные», — резюмировал Трамп.

Кроме того, Трамп анонсировал обсуждение обмена территориями между Россией и Украиной.

Ранее в Белом доме прошла встреча между Трампом и Зеленским. После беседы Трамп собрал украинского президента и лидеров европейских стран, чтобы обсудить предварительные результаты переговоров.

В рамках прошедшей встречи глава Белого дома высказался о прекращении огня для мира на Украине. По его словам, для достижения мира необязательно прекращать боевые действия.

