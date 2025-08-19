Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:46, 18 августа 2025Мир

Трамп не нашел «слишком сложных» вопросов в украинском урегулировании

Трамп заявил, что не увидел сложных вопросов в украинском урегулировании
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Al Drago / Reuters

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что в урегулировании кризиса на Украине нет «слишком сложных» вопросов. Об этом глава Белого дома сказал на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским и главами европейских стран.

«Не думаю, что есть какие-то вопросы слишком сложные», — резюмировал Трамп.

Кроме того, Трамп анонсировал обсуждение обмена территориями между Россией и Украиной.

Ранее в Белом доме прошла встреча между Трампом и Зеленским. После беседы Трамп собрал украинского президента и лидеров европейских стран, чтобы обсудить предварительные результаты переговоров.

В рамках прошедшей встречи глава Белого дома высказался о прекращении огня для мира на Украине. По его словам, для достижения мира необязательно прекращать боевые действия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я люблю всех. И русских». Трамп вновь принял Зеленского в Белом доме. Нового скандала пока не случилось

    Бывший футболист «Локомотива» подал иск к ФИФА на 65 миллионов евро

    Четверть россиян признались в раздражении к соседям

    Трамп высказался о перспективах разрешения конфликта на Украине

    В США проанализировали фото европейских лидеров с Трампом и Зеленским

    Президент Финляндии сравнил конфликт на Украине с советско-финской войной

    Трамп на встрече с Зеленским высказался о Путине

    Трамп не нашел «слишком сложных» вопросов в украинском урегулировании

    Трамп назвал настоящего лидера ЕС

    Зеленский высказался о встрече с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости